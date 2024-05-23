В Госдуме объяснили, какой должна быть налоговая система в России

Налоговая система в России должна быть сбалансированной, стабильной, отвечающей интересам общества и экономики, а также справедливой, рассказал в интервью газете «Ведомости» глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По его словам, плоская система НДФЛ, которая есть сейчас, сыграла колоссальную роль в становлении налоговой системы России. Макаров отметил, что на сегодняшний день технологические возможности в России позволяют перейти к более справедливой шкале.

Макаров отметил важность того, чтобы прогрессивная ставка не коснулась подавляющего большинства россиян и компаний, а также, чтобы люди понимали, на что направляются их налоги.

По словам Макарова, изменять налог на прибыль необходимо системно, чтобы все было справедливо.

«Выиграть должны выиграть те, кто инвестирует в тот регион, где возникает прибыть и заботится о благосостоянии людей. Проиграть должны те, кто пытается уходить от своих конституционных обязанностей платить налоги», — сказал он.

Говоря про упрощенную систему налогообложения, Макаров отметил, что сейчас предприниматель старается не расти, а оставаться маленьким или дробиться.

«Малый бизнес развивается, становится средним и затем, при переходе на общую, уже не льготную систему налогообложения он разоряется. Было предложено сделать более плавный переход. Чтобы исключить дробление, необходимо провести амнистию для тех, кто прибегал к этой недобросовестной практике», — отметил Макаров.

Макаров отметил несправедливость в тех случаях, когда регионы в силу особенностей своей географии и иных причин не могут обеспечивать своим жителям равный уровень качества жизни по сравнению с более обеспеченными регионами.

«Для сокращения такого неравенства нам обязательно нужно предусмотреть механизм бюджетного перераспределения», — сказал он.

Макаров подчеркнул, что правительство дало согласие на то, чтобы законопроект «о налогах» внесли в рамках единого пакета поправок к бюджету 2024 года.

«Там должны быть решены тоже очень важные для всех бюджетополучателей вопросы, например, списание долга регионов перед федеральным бюджетом», — заключил он.

Напомним, 20 мая в Госдуме прошло заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором обсуждались вопросы совершенствования налоговой системы России.