В Белом доме заявили о проблемах экономики Китая

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты утверждают, что экономика Китая испытывает проблему перепроизводства, ставшую «глобальным вызовом». Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что данная ситуация не является двусторонним вызовом в отношениях между Вашингтоном и Пекином, это глобальный вызов.

Салливан отметил, что нерыночные экономические практики Китая, субсидирование в огромных масштабах отраслей, где КНР собирается производить много товаров, а после — наводнять ими мировые рынки, может повлиять на создание глобальных дисбалансов, которые не стабилизируются в будущем.

До этого стало известно, что отток капитала из Китая в апреле усилился, что свидетельствует о растущих рисках для курса юаня на фоне слабой внутренней экономики и неопределенности относительно траектории ставок ФРС США.

Эти факторы указывают на осторожный взгляд на юань, курс которого снижается из-за более низких процентных ставок в Китае по сравнению с США, что благоприятствует доллару.

Ранее политолог объяснил смысл заявления России и Китая о стратегическом взаимодействии.