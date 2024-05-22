Стало известно, как страны Запада обогащаются за счет климатической помощи бедным

Япония, Франция, Германия, США и другие богатые страны получают миллиардные экономические выгоды от глобальной программы, призванной помочь развивающемуся миру справиться с последствиями изменения климата. Об этом свидетельствуют данные ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), изученные Reuters.

Развитые государства выдали как минимум $18 млрд кредитов по рыночным ставкам в рамках обязательства ежегодно направлять $100 млрд беднейшим странам на сокращение выбросов и адаптацию, включая $10,2 млрд от Японии, $3,6 млрд от Франции, $1,9 млрд от Германии и $1,5 млрд от США. Это противоречит концепции компенсации бедным странам за долгосрочное загрязнение со стороны богатых экономик, отмечают эксперты.

Еще минимум $11 млрд займов, преимущественно от Японии, обязывали получателей нанимать или закупать товары у компаний стран-кредиторов. Как минимум $10,6 млрд грантов из 24 стран и ЕС содержали аналогичные условия найма поставщиков из определенных государств, обычно доноров.

Свыше половины этих средств (54%) представляли кредиты, а не гранты, что вызывает критику ряда развивающихся стран, видящих в этом рост долговой нагрузки для решения проблем, порожденных развитыми экономиками.

«Это классический пример, когда плохой кредит под видом климатического финансирования создаст дополнительный финансовый стресс», — отметил исследователь климата из Международного института окружающей среды и развития Риту Бхарадвай.

Около 83% финансирования для наименее развитых стран предоставлялось в форме грантов, но при этом в среднем они получали менее половины от суммы, идущей более обеспеченным экономикам преимущественно в виде кредитов, подытожило издание.

До этого стало известно, что изменение климата связали с высоким риском инсульта и деменции.

Ранее Европу охватил «экстремальный тепловой стресс».