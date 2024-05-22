В РСПП заявили об обсуждении налоговых изменений

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допускает, что 23 мая на парламентских слушаниях могут обсуждаться конкретные параметры налоговых изменений. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в четверг могут обсуждаться какие-то более «конкретные силуэты» налоговых изменений, но важно, чтобы на экспертном совете зафиксировали то, что должна быть обеспечена стабильность фундаментальных принципов функционирования и изменения налоговой системы.

Шохин считает, что должен соблюдаться принцип справедливости, в том числе для поддержки малообеспеченных семей в рамках НДФЛ.

До этого глава Минфина Антон Силуанов заявил, что предлагаемые меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не коснутся подавляющего большинства россиян и затронут исключительно категорию граждан с высокими заработками.

При этом Силуанов заверил, что налоговые изменения будут выгодны для семей с детьми и других категорий населения, нуждающихся в государственной поддержке.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.