В ЦБ заявили о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах

Банк России заявил, что суточные лимиты при бесплатных переводах граждан самим себе недопустимы. Об этом пишет РИА Новости.

Регулятор отметил, что российские банки не имеют права ограничивать суточный размер или количество бесплатных переводов, если общая сумма находится в пределах 30 млн рублей в месяц.

В России с 1 мая 2024 года вступил в силу закон, касающийся переводов денежных средств. Он предусматривает, что россияне могут переводить деньги между своими счетами в разных банках без комиссии, если их сумма не превышает 30 млн рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

В Банке России отметили, что изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Кроме того, новые правила снизят операционные риски тех, кто снимал наличные в одном банке, чтобы без комиссии за перевод положить их на свой счет в другом.

Ранее стало известно, сколько россиян пользуются Системой быстрых платежей.