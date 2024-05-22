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В России замедлилось производство стали

Россия в апреле сократила выпуск стали почти на 6%

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Александр Коркка/РИА Новости

Производство стали в России по итогам прошлого месяца замедлилось на 5,7% по сравнению с апрелем 2023 года. Об этом свидетельствуют данные World Steel Association (WSA).

Всего за январь — апрель выпуск стали в РФ сократился на 2,5%, до 24,6 млн тонн.

Объемы производства металла сокращаются и в других странах. Так, Китай в апреле выпустил 85,9 млн тонн, что на 7,2% меньше, чем в прошлом году. В то же время производство металла в Японии замедлилось на 2,5% год к году и составило 7,1 млн тонн, в США — на 2,8%, до 6,7 млн тонн.

При этом производство стали нарастили Индия (+3,6%, до 12,1 млн тонн) и страны ЕС (+1,1%, до 11,3 млн тонн).

Накануне сообщалось, что Россия в апреле увеличила экспорт меди, никеля и алюминия в КНР почти на треть. Общая стоимость поставок в денежном выражении возросла в полтора раза, достигнув $570 млн.

Ранее Британия ввела запрет на закупки алюминия из Белоруссии.

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