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Инфляция в Великобритании продолжает разочаровывать Банк Англии

Reuters: рост цен на услуги в Великобритании превысил ожидания в апреле

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Alkis Konstantinidis/Reuters

Потребительские цены в Великобритании выросли в апреле на 2,3% в годовом выражении, что меньше мартовского показателя в 3,2%, но превысило ожидания Банка Англии и экономистов на уровне 2,1%. Эти данные заставили инвесторов пересмотреть ставки на снижение ключевой ставки в июне. Об этом пишет Reuters .

Основной показатель инфляции услуг, внимательно отслеживаемый Банком Англии, также оказался гораздо выше прогнозов на уровне 5,9% против ожидаемых 5,5%. Кроме того, цены на бензин неожиданно выросли. Подобные тревожные сигналы о сохраняющихся инфляционных рисках привели к росту фунта и резкому сокращению ставок на июньское смягчение монетарной политики — с 50% до 18%.

Экономисты полагали, что 12%-ное снижение регулируемых тарифов на электроэнергию, вступившее в силу в апреле, приведет к более значительному падению инфляции. Однако базовый индекс потребительских цен, исключающий энергоносители, продукты питания и табак, снизился лишь до 3,9% с 4,2% в марте при прогнозах 3,6, уточнило агентство.

«Хотя инфляция продолжает резко снижаться, этот отчет станет разочарованием для Банка Англии и инвесторов, рассчитывавших на июньское снижение ставки. Устойчивый рост цен на услуги и базовая инфляция затруднят для регулятора уверенность в достаточном охлаждении инфляционного давления», — прокомментировал старший экономист компании по управлению активами Standard Life Aberdeen Люк Бартоломью.

Банк Англии обеспокоен быстрым ростом зарплат в частном секторе, который подпитывает инфляцию услуг и может распространить ценовое давление по экономике.

До этого инфляционные ожидания россиян снизились до минимума с июля 2023 года.

Ранее Банк Англии в девятый раз оставил ставку неизменной.

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