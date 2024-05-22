Frank RG назвал ВТБ Private Banking самым крупным в России

ВТБ Private Banking признали самым крупным банком в России по числу клиентов HNWI с капиталом свыше 100 млн рублей по версии Frank RG, сообщает пресс-служба банка.

Вице-президент, заместитель руководителя департамента по работе с премиальными клиентами Оксана Семененко рассказала, что по итогам 2023 года ВТБ увеличил портфель под управлением клиентов сегмента Private Banking до 3,6 трлн рублей. По сравнению с предыдущим годом портфель увеличился более, чем на 30%. Кроме того, число клиентов этого сегмента выросло на 20%, достигнув 61 тыс. человек.

При этом Семененко подчеркнула, что по итогам 1 квартала 2024 года в сегменте Private Banking уже более 70 тыс. клиентов с общим объемом капитала 4,16 трлн рублей.

«Мы продолжаем уверенный рост. Сегодня ВТБ Private Banking объединяет 134 ВИП-офиса по всей России. Такие результаты говорят о том, что все больше состоятельных клиентов выбирают нас, предпочитая наши продукты и услуги, инвестиционные стратегии и нефинансовые сервисы, а также подход к обеспечению широкого круга интересов всех членов семьи», — сказала она.

Также ВТБ стал победителем премии Frank Private Banking Award 2024 в номинации «Лучший продукт для инвестирования в золото».

В ВТБ уточнили, что банк является лидером по продаже золота физическим лицам. За прошлый год портфель золотых слитков ВТБ увеличился на 51%. При этом доля рынка у банка в 2022 и 2023 годах занимает лидирующие позиции и составляет порядка 30%. Отмечается, что объем физического золота, приобретенного клиентами ВТБ, уже превысил 70 тонн.

Напомним, Frank RG ежегодно проводит подробное исследование российского рынка банковского обслуживания для состоятельных клиентов. В ходе исследования «Private Banking в России 2024» аналитиками были изучены тренды на рынке Private Banking в России, потребности и предпочтения российского сегмента HNWI (High-Net-Worth Individuals), качество услуг и сервиса банков.