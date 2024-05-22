Американский конгресс сохранил прогноз роста государственного долга США к концу 2054 года до рекордной величины в 166% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом со ссылкой на опубликованное исследование Бюджетного управления конгресса сообщает ТАСС.

Согласно документу, госдолг США увеличится с 99% от ВВП в 2024 году до 166% от ВВП в 2054 году. Бюджетное управление подчеркнуло, что размер государственного долга превысит все зафиксированные ранее рекордные показатели и после этого будет продолжать расти. В случае сокращения частных инвестиций или при сохранении государственных доходов и расходов на нынешнем уровне через 30 лет госдолг может превысить 250% от ВВП.

Таким образом, предыдущий прогноз, составленный в марте 2023 года, не изменился.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее беспокоит будущее американской экономики в том случае, если дефицит бюджета продолжит расти.

Ранее на Западе предупредили о растущих долговых рисках для США.