Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Конгресс сохранил прогноз роста государственного долга США

Конгресс: в 2054 году госдолг США может достичь 166% от ВВП

close
100%
Shutterstock

Американский конгресс сохранил прогноз роста государственного долга США к концу 2054 года до рекордной величины в 166% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом со ссылкой на опубликованное исследование Бюджетного управления конгресса сообщает ТАСС.

Согласно документу, госдолг США увеличится с 99% от ВВП в 2024 году до 166% от ВВП в 2054 году. Бюджетное управление подчеркнуло, что размер государственного долга превысит все зафиксированные ранее рекордные показатели и после этого будет продолжать расти. В случае сокращения частных инвестиций или при сохранении государственных доходов и расходов на нынешнем уровне через 30 лет госдолг может превысить 250% от ВВП.

Таким образом, предыдущий прогноз, составленный в марте 2023 года, не изменился.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее беспокоит будущее американской экономики в том случае, если дефицит бюджета продолжит расти.

Ранее на Западе предупредили о растущих долговых рисках для США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами