Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, когда снизятся цены на квартиры

Экономист Шедько: цены на вторичные квартиры упадут на 10% в июле-декабре

close
100%
Freepik.com

Цены на вторичные квартиры в России снизятся на 10% во втором полугодии 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.
«В большей степени могут подешеветь трехкомнатные квартиры в депрессивных населенных пунктах. Это в большей степени коснется такого жилья, как народная стройка, хрущевки, брежневки, а также большие квартиры от четырех и более комнат», — отметил экономист.

По его словам, активность покупателей повысится повысится после снижения цен на квартиры, ориентировочно — в начале 2025 года. Одно- и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке россияне будут приобретать преимущественно на свои деньги, без привлечения ипотеки, счел эксперт.

По данным «Яндекс Недвижимости», в апреле 2024 года «однушки» больше всего подешевели в Москве (-4,5% за месяц), «двушки» — в Самаре (-2,1%), а «трешки» — в Новосибирске и Казани (-0,3% и -0,2% соответственно). Квартиры с четырьмя и более комнатами понизились в цене в Новосибирске (-3,4%).

Ранее россиянам назвали районы Москвы с самыми доступными квартирами в аренду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами