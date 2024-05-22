Россиянам рассказали, когда снизятся цены на квартиры

Цены на вторичные квартиры в России снизятся на 10% во втором полугодии 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«В большей степени могут подешеветь трехкомнатные квартиры в депрессивных населенных пунктах. Это в большей степени коснется такого жилья, как народная стройка, хрущевки, брежневки, а также большие квартиры от четырех и более комнат», — отметил экономист.

По его словам, активность покупателей повысится повысится после снижения цен на квартиры, ориентировочно — в начале 2025 года. Одно- и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке россияне будут приобретать преимущественно на свои деньги, без привлечения ипотеки, счел эксперт.

По данным «Яндекс Недвижимости», в апреле 2024 года «однушки» больше всего подешевели в Москве (-4,5% за месяц), «двушки» — в Самаре (-2,1%), а «трешки» — в Новосибирске и Казани (-0,3% и -0,2% соответственно). Квартиры с четырьмя и более комнатами понизились в цене в Новосибирске (-3,4%).

Ранее россиянам назвали районы Москвы с самыми доступными квартирами в аренду.