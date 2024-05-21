В России создадут базу лучших коммуникационных практик, продвигающих соцпроекты

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) запустила сбор заявок на участие в Карте коммуникационных практик, продвигающих социальные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Создать первую в стране базу проектов с подтвержденной эффективностью предложила комиссия по социальной ответственности и корпоративным коммуникациям АКАР. Цель — выработка единого коммуникационного стандарта, на который сможет ориентироваться весь российский бизнес.

Агентства и бренды, претендующие на попадание в эту базу, могут заявить о своих социальных проектах по 12 тематикам.

Как отметила руководитель проекта, вице-президент, сопредседатель комиссии по социальной ответственности и корпоративным коммуникациям АКАР Анастасия Горелкина, соцпроекты, меценатство и системная благотворительность сегодня являются частью гражданской позиции большого количества россиян.

Она считает, что важно уметь привлечь внимание жителей России к наиболее успешным и интересным проектам в этой сфере.

«Для этого необходимо интересно и креативно рассказывать о таких проектах. Именно с этой целью создается карта, в которой будут собраны лучшие примеры с точки зрения креативной и коммуникационной составляющей», — пояснила Горелкина.

Карта будет отражать темы, посвященные семейным ценностям, экологии, культуре и искусству, патриотизму, волонтерству, развитию гражданского общества и т.д.

Выпуск Карты коммуникационных практик социальных проектов запланирован на ноябрь.

Представители аналитического центра АКАР и экспертного совета, которые будут рассматривать заявки участников, оценят актуальность выбранной социальной проблемы в регионе реализации, новизну проекта, социальную эффективность для компании, креативность коммуникационной кампании, охват и аудит результативности проекта.

Участниками карты могут стать любые компании, работающие в России и реализовавшие социальный проект в период с начала 2023 года и до момента окончания приема заявок. Проекты, реализованные ранее, попадут в архивный раздел карты.