«Башнефть» запустила высокотехнологичную установку по переработке газа

Компания «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») запустила новую высокотехнологичную установку по переработке пермеата (кислого газа), сообщает пресс-служба компании.

Новая установка, запущенная на Метелинском месторождении в Башкортостане, будет перерабатывать 17,5 млн м3 пермеатного потока ежегодно.

Запуск второй очереди комплекса позволил увеличить выпуск товарного газа в 2 раза. В компании отметили, что часть получаемого газа отправляют потребителям, а другая часть служит топливом для выработки собственной электроэнергии.

В «Роснефти» отметили, что запуск комплекса подготовки газа позволит снизить воздействие на окружающую среду, а у промышленных и бытовых потребителей появится более экологичное топливо.

Также внедрение улучшенного технологического цикла обеспечит уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на Метелинском месторождении более 96%.