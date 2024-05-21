Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Башнефть» запустила высокотехнологичную установку по переработке газа

Новая установка «Башнефти» будет перерабатывать 17,5 млн м3 кислого газа

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Компания «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») запустила новую высокотехнологичную установку по переработке пермеата (кислого газа), сообщает пресс-служба компании.

Новая установка, запущенная на Метелинском месторождении в Башкортостане, будет перерабатывать 17,5 млн м3 пермеатного потока ежегодно.

Запуск второй очереди комплекса позволил увеличить выпуск товарного газа в 2 раза. В компании отметили, что часть получаемого газа отправляют потребителям, а другая часть служит топливом для выработки собственной электроэнергии.

В «Роснефти» отметили, что запуск комплекса подготовки газа позволит снизить воздействие на окружающую среду, а у промышленных и бытовых потребителей появится более экологичное топливо.

Также внедрение улучшенного технологического цикла обеспечит уровень полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на Метелинском месторождении более 96%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами