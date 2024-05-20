Российский ресторанный фестиваль поддержит молодые таланты

Проект «Новые имена», в третий раз запущенный гастрономической платформой «Российский ресторанный фестиваль» (РРФ), поддержит 300 лучших ресторанов, открывшихся в России за последние полтора года.

Фестиваль «Новые имена» пройдет в 30 городах России с 20 мая по 2 июня.

Гости ресторанов-участников смогут попробовать дегустационные сеты из 3–5 популярных блюд, которые будут предложены по фиксированной цене: 1390, 1990 или 2590 рублей за сет.

Для каждого сета разработан легкий весенний коктейль Tchaikovsky Inspiration.

Впервые у «Новых имен» будет такая же параллельная программа, как и флагманского осеннего фестиваля РРФ.

В дни проведения фестиваля в книжных магазинах появятся полки с книгами о гастрономии, гости кофеен смогут попробовать специальные напитки. Сеть кинотеатров «Каро» организует в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре кинофестиваль, на котором будут представлены фильмы, посвященные гастрономии и ресторанному искусству. Среди них — «Рецепт любви» или «Рыбка Поньо на утесе».

Основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев рассказал, что придумал «Новые имена», чтобы поддержать всех талантливых и молодых рестораторов, благодаря которым развивается индустрия.

«Рассказать о них, дать новых гостей — и есть главная задача проекта», — пояснил он.

Партнером проекта выступит Сбер. По премиальным картам банка (СберПремьер, СберПервый, Sber Private Banking) на все сеты будет действовать скидка 10% и начисление 10% бонусами «СберСпасибо».

Картографическим партнером проекта в этом году стал геосервис 2ГИС, который отметит на картах городов участвующие в фестивале рестораны.