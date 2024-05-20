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Риелтор назвал главную особенность ипотеки на строительство загородного дома

Риелтор Соловых: ипотека на загородный дом предусматривает земельный участок

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Shutterstock

Главной особенностью ипотеки на строительство загородного дома является то, что при этом виде займа важен не только объект недвижимости, но и земельный участок, на котором он будет возведен. Об этом в беседе с РИАМО рассказал руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых. По его словам, при выдаче кредита банк учтет, есть ли у потенциального заемщика права на землю, на которой планируется строительство.

«Некоторые банки оформляют ипотеку на строительство только при условии владения заемщиком землей на праве собственности, но есть и такие, кто финансирует и покупку земли, и этот нюанс нужно учитывать», — сказал Соловых.

Он добавил, что зачастую ипотечные программы предусматривают выдачу средств только на строительство конкретного объекта. То есть нельзя будет построить гостевой дом, хозяйственные помещения, гаражи и т.д.

Коммерческий директор строительной компании «Юко» Иван Данилов до этого рассказал, что в России с 2022 года цены на загородные дома растут быстрее, чем на квартиры. По его словам, рынок малоэтажных домов развивается, с продажи такого жилья люди зарабатывают 20–25% в год.

В Международной академии ипотеки и недвижимости также отмечают, что загородные дома сегодня являются одной из самых выгодных форм инвестирования — на эти объекты наблюдается стабильный рост цен, особенно на фоне подорожания стройматериалов и нехватки рабочей силы.

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