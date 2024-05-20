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Ресторанному бизнесу помогут оптимизировать работу

Рестораны смогут получать оплату счета или чаевых одной транзакцией

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Depositphotos

ПСБ запустил возможность для ресторанов принимать оплату заказов и чаевых одной транзакцией с помощью платежного терминала, QR-кода в заведении или онлайн при доставке благодаря сервису ПСБ, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил вице-президент, директор департамента эквайринг ПСБ Никита Хомутов, возможность онлайн оставить чаевые официанту набирает все большую популярность.

«Предложенный рынку сервис приема чаевых с одновременной оплатой заказа станет востребованным всеми участниками процесса расчетов. Уже по итогам тестирования сервиса с нашими партнерами они отметили рост объемов электронных чаевых в три раза», — рассказал Хомутов.

В ПСБ отмечают, что благодаря новой функции бизнес сможет оптимизировать работу и увеличить число постоянных клиентов.

Для ресторанов, которые развивают собственную доставку, предложенное ПСБ решение полностью закрывает потребности бизнеса в части онлайн-фискализации оплат, проведенных через сайт доставки.

Также рестораны смогут размещать платежные QR-коды на пречеке и печатных носителях.

Клиенты ПСБ смогут управлять в личном кабинете всеми процессами, среди которых генерация QR-кода, распределение чаевых и другими.

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