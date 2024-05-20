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Китай ввел санкции против трех американских компаний

Китай ввел санкции против трех компаний из США за поставки вооружений Тайваню

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Global Look Press

Власти Китая ввели санкции против трех американских компаний из-за поставок вооружения Тайваню. Об этом сообщила пресс-служба министерства коммерции Китая.

Отмечается, что ограничения вводятся в отношении General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems, а также Boeing Defense, Space & Security. Указанным компаниям запрещается ввозить и вывозить продукцию в Китай, а также инвестировать в экономику страны. Топ-менеджерам запретили въезжать в страну и получать вид на жительство.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что США ввели санкции против китайских автомобилей из-за повысившегося качества.

Администрация президента США Джо Байдена планировала объявить о введении новых пошлин на импорт из Китая, затрагивающий такие сектора, как электромобили, медицинские товары и солнечное оборудование.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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