Россияне стали чаще ездить на майские праздники в Москву, Питер и Краснодарский край

Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали самыми популярными туристическими направлениями среди россиян на эти майские праздники. Об этом сообщил аналитический портал СберИндекс.

Также аналитики подсчитали, что в дни майских праздников жители страны потратили на 17% больше денег, чем годом ранее.

В этот период по сравнению с апрелем на 4,2% выросли расходы в продуктовых и на 9,6% в винных магазинах, а также на 1,6% в кафе, барах и ресторанах. При этом расходы на непродовольственные товары снизились расходы на 5,1%. Россияне реже покупали бытовую технику и электронику, мебель и предметы интерьера, одежду и обувь, лекарства.

При этом аналитики отметили, что в прошлом году в майские выходные наибольший рост показали расходы на строительство и ремонт — они повысились на 14,1% по сравнению с апрелем. А в этом году рост таких расходов составил всего 1,6%.

Самое большое снижение (на 16%) по сравнению с апрелем в майские праздники пришлось на траты на лекарства и медицинские товары.

Также аналитики сообщили, что на эти майские праздники россияне брали отпуск на 10% реже, чем годом ранее.

В СберИндекс не исключают, что, возможно, на ситуацию повлияло похолодание в европейской части России и на Урале, которое вынудило владельцев дачных участков отложить начало садовых работ.