Путину продемонстрировали проект нового района Москвы СберСити

Президенту России Владимиру Путину представили стенд нового района Москвы СберСити на российско-китайском ЭКСПО в Харбине, сообщает пресс-служба Сбера. Глава государства в сопровождении зампреда КНР Хань Чжэна ознакомился с концепцией нового жилого района, который появится в Рублево-Архангельском.

Отмечается, что новый район Москвы СберСити будет оснащен комплексным решением «Умный дом», что повысит качество жизни и эффективность энергопотребления. Система будет способна управлять пользовательскими сценариями и инженерными системами на нескольких уровнях: квартира — дом — территория.

В СберСити учитывается концепция энергоменджмента, которая предусматривает сокращение выбросов углекислого газа к 2030 году на 34%. Также проект включает концепцию многопоточной сортировки мусора и автоматическую систему вакуумного удаления мусора. Кроме того, в ЖКХ и управление домом будут внедрены искусственный интеллект.

Также гостям показали концепцию распределенных энергоцентров, которая будет реализована в новом районе. Так, источники энергии будут размещаться на верхних этажах зданий, и к каждому из них будут подключены несколько домов. В Сбере уточнили, что такое решение позволит отказаться от строительства обычной системы отопления.

Предполагается, что первые жители СберСити появятся уже в июне 2024 года. При этом полная реализация проекта запланирована на 2032 год.

Напомним, СберСити — это проект умного города Сбербанка в экологически-чистом районе на западе Москвы, где создается все для нового качества и образа жизни.