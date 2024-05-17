Крупнейшие покупатели российского угля резко снизили его импорт

Три крупных покупателя российского угля — Китай, Индия и Турция — резко сократили импорт этого энергоносителя в первом квартале 2024 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на статистику Минэнерго РФ.

Объем поставок угля из России в Индию по итогам января — марта упал более чем вдвое, до 4,7 млн тонн. В то же время импорт российского энергоносителя в Турцию сократился почти в два раза, до 4,1 млн тонн, в Китай — на 16%, до 12,9 млн тонн.

Кроме того, значительно просели поставки и в ряд других стран. Так, Южная Корея в первом квартале сократила закупки угля у России в 1,7 раза, Япония — в 3,7 раза, Тайвань — в 11 раз.

В то же время по некоторым направлениям поставки, напротив, увеличились. Импорт российского угля в Белоруссию вырос более чем в 38 раз и составил 2,2 млн тонн. Абхазия нарастила закупки в 1,8 раза, до 41 тыс. тонн, Казахстан — на 15%, до 150 тыс. тонн.

До этого в России зафиксировали ускорение темпов сокращения грузооборота портов.

Ранее в Индии оценили энергетическое сотрудничество с Россией.