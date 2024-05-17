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Объем торговли России и Китая в ближайшие годы превысит $300 млрд

Минэкономразвития: товарооборот России и Китая к 2030 году достигнет $300 млрд

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Объем торговли России с КНР к концу десятилетия может достигнуть отметки в $300 млрд (25 трлн рублей), заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Его слова приводит ТАСС.

«Ориентировочно к 2030 году мы совместными усилиями добьемся увеличения объемов товарооборота между Россией и Китаем до $300 млрд», — сказал представитель Минэкономразвития.

Российско-китайский товарооборот по итогам 2023 года достиг $240,11 млрд. Значение на 26,3% превысило показатель за 2022-й.

За первые четыре месяца текущего года объем торговли между странами увеличился на 4,7% в годовом выражении и составил $76,58 млрд.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что почти 90% платежей с Китаем проходят в рублях и юанях.

Ранее сообщалось о рекордном товарообороте России и Армении.

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