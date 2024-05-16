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Сбер возглавил рейтинг инновационности банков Sk Fintech Hub

Аналитики «Сколково» оценили платформу SberUnity для взаимодействия стартапов

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Сбер является самым инновационным российским банком. К такому выводу пришли аналитики финтех-хаба Skolkovo Fintech Hub, которые провели исследование и сформировали рейтинг инновационности финансовых организаций.

Аналитики оценили собственную платформу Сбера для взаимодействия стартапов, корпораций и инвесторов — SberUnity. Также создатели рейтинга отметили организацию банком мероприятий для стартапов и хакатонов, в том числе в регионах, и цифровые сервисы для предпринимателей.

Одним из главных критериев стали проводимые Сбером мероприятия для стартапов и разработчиков — питч-сессии и хакатоны, молодежные акселераторы для школьников и студентов со всей страны. Высокую оценку также получили решения для венчурного рынка. Платформа SberUnity объединяет 4 тыс. стартапов, 400 корпораций и инвесторов.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин назвал поддержку стартапов и технологических предпринимателей важным вектором усилий компании.

«Так мы помогаем России динамично развиваться и создавать прорывные технологии будущего. Сбер работает с инновациями на системной основе, чтобы повышать эффективность всех наших бизнес-процессов и качество клиентского опыта как в аналоговом, так и в цифровом мире», — сказал Александр Ведяхин.

Он отметил, что в Сбере высоко ценят работу Sk Fintech Hub, основанную на data-driven подходе, который банк сам практикует, поскольку оно дает объективный срез развития этого направления в стране.

Ведяхин подчеркнул, что банк принимает более эффективные управленческие решения на основе этих данных.

Всего в исследовании «Сколково» приняли участие топ-20 российских банков. Sk Fintech Hub проводит исследование инновационности банков с 2019 года.

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