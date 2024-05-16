Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сбере предложили создать систему оценки вклада компаний в развитие устойчивой повестки

В Сбере рассказали о планах банка следовать принципам устойчивого развития

close
100%
Пресс-служба Сбера

За последние годы в России была сформирована основа инфраструктуры устойчивого развития. В дальнейшем необходимо создать единую систему оценки эффективности вклада компаний, отраслей и стран в развитие национальной зеленой повестки. Об этом заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова на пленарной сессии «Национальная повестка устойчивого развития: реальные прогнозы и новые вызовы», которая состоялась на форуме по устойчивому развитию.

На текущий момент в России такой системы нет, в том числе по причине переориентации и ухода от западных ESG-стандартов, пояснила Татьяна Завьялова.

Она констатировала, что в мире сложился дисбаланс в оценке воздействия на окружающую среду стран-потребителей и стран-производителей.

Старший вице-президент по ESG Сбера считает, что российскому рынку нужно ответить на ключевые вопросы: как оценить консолидированные результаты вклада как бизнеса, так и государственных институтов в повестку устойчивого развития и какую для этого использовать систему оценки?

По ее мнению, ответ на этот вопрос можно искать как внутри страны, так и в рамках международного сотрудничества, прежде всего на пространстве БРИКС.

Особое внимание, подчеркнула Завьялова, важно уделить прозрачности этой системы оценки.

«Необходимо подключать к диалогу по экспертному и методологическому сотрудничеству дружественные рынки, в том числе страны БРИКС. Например, обсуждение возможно в рамках Климатического совета стран БРИКС, о необходимости создания которого в прошлом году объявил Сбер», — заявила она.

Рассказывая о главных ESG-результатах Сбера, Завьялова отметила, что банк практически сформировал на отечественном рынке механизм и инструменты ответственного кредитования. По итогам первого квартала этого года портфель ответственного финансирования Сбера превысил 3 трлн рублей.

К приоритетным направлениям развития Сбера на ближайшие три года Завьялова отнесла фокус на человека и развитие технологий искусственного интеллекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами