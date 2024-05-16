Вкладчики Сбера получат подарки за открытие вклада и брокерского счета

Сбер подарит акции своим вкладчикам за открытие вклада и брокерского счета до 30 июня, сообщает пресс-служба Сбера.

Для участия в акции необходимо открыть один из вкладов «Лучший%», а затем в приложении СберБанк Онлайн брокерский счет.

Также можно получить сразу 100 акций за открытие вклада «Лучший % Лидер» или «Первый Максимум» и сделки по брокерскому счету на сумму 1 млн рублей.

В Сбере уточнили, что после пополнения нельзя выводить деньги с брокерского счета в течение 50 дней. Продать подарочные акции необходимо не позднее 30 дней после этого периода.