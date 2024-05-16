Эксперты рынка спрогнозировали рост использования алюминиевых окон в России

Применение окон (светопрозрачных конструкций, или СПК) из алюминиевого профиля в строительной отрасли России в прошлом году выросло на 20%, до 11,3 млн квадратных метров, рассказал эксперт Алюминиевой ассоциации Александр Волокитин, выступая на сессии «Рынок светопрозрачных конструкций» выставки MosBuild.

Эксперт отметил, что рост потребления алюминиевых окон является долгосрочной тенденцией строительного рынка и продолжается около 20 лет. За последние 10 лет, по его словам, рост составил 61%.

Доля алюминиевых СПК на оконном рынке России в 2014-2023 гг. выросла с 12,5% до 24%. Лидером рынка остается пластик (ПВХ), однако его доля за 10 лет снизилась с 84% до 73%. Еще 3% рынка по итогам 2023 года занимают деревянные окна.

«Мы ожидаем, что в 2024 году использование алюминиевых окон в России вырастет еще на 15-20%», — спрогнозировал Александр Волокитин.

Основными причинами роста он назвал эволюцию стандартов строительства, повышение требований потребителя (запрос на большее светопропускание, больший размер окон, более тонкий рамный материал), а также ценовую доступность. Этим параметрам, подчеркнул он, соответствуют алюминиевые окна.

Так, если в 2010 году алюминиевые СПК применялись только на объектах класса «бизнес» и «премиум», то в 2020 году их стали использовать на объектах «комфорт/комфорт+», а с 2021 года — и в эконом-классе.

Крупные застройщики, такие как ГК «Самолет», ГК ПИК и «Главстрой» или полностью переходят на алюминиевые светопрозрачные конструкции или замещают ими ПВХ-профили на большинстве объектов, добавил Волокитин.

Оконный рынок России примерно пополам поделен между частным (В2С) и корпоративным строительством (В2В) — 54% и 46% соответственно. Рост алюминиевых окон в частном сегменте частично сдерживается отсутствием сбытовой сети на рынке В2С и нехваткой предложения от производителей, пояснил Волокитин.

MosBuild — крупнейшая в России и странах СНГ строительная выставка, которая ежегодно проходит в Москве.