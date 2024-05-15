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Аналитики назвали причины снижения объемов экспорта «Русала»

Аналитики рассказали о проблемах с экспортом «Русала» в КНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Китайские покупатели приостановили импорт российского алюминия из-за роста мировых цен. Теперь, чтобы привлечь китайских покупателей, российскому производителю придется предлагать большие скидки, сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты рынка ожидали, что санкции, введенные в апреле Великобританией и США в отношении российских цветных металлов и закрывшие для них доступ на Лондонскую и Чикагскую биржи, приведут к увеличению продаж алюминия в Китай.

Однако, по словам трейдеров, резкий рост мировых цен на данный момент сделал импорт слишком дорогостоящим для крупнейшего в мире потребителя металла и стратегического партнера Москвы.

Хотя поставки металла по долгосрочным контрактам по-прежнему продолжаются, общий объем импорта из России в апреле и мае, вероятно, сократится, говорится в материале Bloomberg.

«На спотовом рынке было зарегистрировано очень мало сделок с российским алюминием», — цитирует агентство аналитика Shanghai Metals Market Ли Цзяхуэй.

По мнению трейдеров, российскому производителю придется предлагать большие скидки, чтобы привлечь китайских покупателей. При этом эксперты отмечают, что КНР превратился в покупателя «последней инстанции» для российских товаров, поскольку российские производители становятся все более изолированными от западных рынков.

Это позволяет китайским импортерам получать скидки на основные сырьевые товары, часто платя в юанях в обход доллара, валюты, в которой обычно осуществляются расчеты, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в прошлом году доля Китая в выручке «Русала» составила 23%, по сравнению со всего лишь 8% в 2022 году.

По данным китайской таможни, экспорт алюминия в КНР в первом квартале увеличился более чем вдвое и составил 393 тыс. тонн. Но сейчас так называемое «арбитражное окно», делавшее российский металл привлекательным для китайских потребителей закрылось. Bloomberg связывает это с западными санкциями.

В апреле после введения очередного пакета западных санкций против российского алюминия СМИ сообщали о том, что «Русал» может потерять 1,5 млн тонн экспортных поставок. Эксперты отмечали, что компании не удастся выиграть от роста цен на металл на рынке.

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