МТС создаст платформу для заработка на обучении ИИ

Центр инноваций Future Crew, входящий в МТС, занимается разработкой сервиса, который будет предоставлять возможности сдачи и аренды мощностей компьютеров и смартфонов для обучения генеративного ИИ. Об этом на конференции «Платформа 2024» заявил основатель и гендиректор Future Crew, вице-президент по стратегии и инновациям МТС Евгений Черешнев.

Он уточнил, что платформа получила название РОЙ/9 Future Crew. По его словам, любой обладатель компьютера, смартфона или незадействованных возможностей дата-центра получит возможность подключиться к РОЙ/9 Future Crew, чтобы зарабатывать деньги.

«Даже если у вас есть просто смартфон, вы можете поставить его на ночь на зарядку и зарабатывать», — уточнил Черешнев.

По словам Черешнева, РОЙ/9 Future Crew станет площадкой для молодых проектов, занятых разработками и исследованиями, которые испытывают нехватку вычислительных мощностей.

«У пользователей будет возможность выбрать, для какого проекта сдать в аренду мощности своего устройства. Это может быть проект в области медицины, климата, космоса – все зависит от личных предпочтений пользователя платформы, от того, какое направление исследований лично он считает ключевым. Мы создаем не только коммерческий проект, но и удобный инструмент, который позволит каждому стать частью прорывных научных проектов», — сказал Черешнев.

Как предполагают в МТС, у новой платформы будут две категории пользователей.

«Первые – это AI/ML-разработчики и энтузиасты, а также команды, занятые разработкой решений на основе генеративного ИИ и испытывающие нехватку вычислительных мощностей для реализации своих проектов. Вторые – это владельцы высоко производительных компьютеров, готовые сдавать их мощности в аренду», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что это могут быть как физические лица, например, геймеры, так и компании — владельцы компьютерных клубов или облачные провайдеры.