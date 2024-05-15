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Пользователи «ВКонтакте» смогут записываться в салоны красоты напрямую из соцсети

VK интегрирует сервис онлайн-записи YCLIENTS

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Shutterstock

Пользователи «ВКонтакте» благодаря интеграции сервиса онлайн-записи YCLIENTS смогут записываться в салоны красоты, медцентры и на другие услуги напрямую из социальной сети, сообщает пресс-служба VK.

Как рассказала директор бизнес-юнита СМБ VK Валерия Коряковцева, бесшовная интеграция YCLIENTS с платформами VK поможет малому и среднему бизнесу в сфере услуг упростить клиентский путь и увеличить доход.

«В сообщество «ВКонтакте» можно быстро перенести данные из YCLIENTS, подключить нативные кнопки записи и настроить бесплатные уведомления в VK Мессенджере. Пользователю интеграция сервисов позволяет удобно планировать время и общаться с бизнесом в привычной и безопасной среде», — отметила она.

Отмечается, что в пользователи соцсети смогут использовать привычную онлайн-форму YCLIENTS с возможностью выбора услуги, специалиста, даты и времени. Для этого в сообществах, подключивших опцию, и его публикациях появится кнопка «Записаться».

Кроме того, пользователи будут получать подтверждения и напоминания в VK Мессенджере, а также смогут добавлять записи в рабочее или личное расписание в Календаре Mail.ru.

На данный момент онлайн-запись доступна на мобильных устройствах всех пользователей «ВКонтакте». В дальнейшем опцию планируют добавить и на десктопе.

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