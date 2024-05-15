Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФРГ сообщила о размере замороженных активов РФ

В Германии оказались заблокированы российские средства на $4,3 млрд

close
100%
Markus Schreiber/AP

В Германии в настоящее время заморожены российские активы на сумму €3,95 млрд ($4,28 млрд), следует из письма Минфина, с которым ознакомилось агентство Reuters .

В эту сумму входят средства физлиц и компаний, подпавших под санкции из-за конфликта между РФ и Украиной, а также иностранные активы ЦБ РФ.

«Эта сумма подвержена переоценке», — указывает министерство в письме депутату бундестага от Свободной демократической партии Маркусу Херброрду.

В марте 2023 г. Минфин сообщал о замороженных в Германии российских активах на €5,25 млрд. Разбивка по статьям или причины снижения цифры в письме не приводятся.

Евросоюз намерен направлять проценты от замороженных российских активов на укрепление обороны Украины. Эту инициативу поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Министр финансов Кристиан Линднер планирует создать новый орган для более жесткого контроля за соблюдением санкций и борьбы с отмыванием денег.

«Каждая задержка в переговорах правящей коалиции лишь дает возможность российским отмывателям капитала сохранить свои активы в безопасности», — предупреждает Херброрд.

Накануне стало известно, что ЕС утвердит отъем прибыли от российских активов на следующей неделе.

Ранее в Эстонии разрешили https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/15/23016991.shtml использовать замороженные активы России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами