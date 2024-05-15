ФРГ сообщила о размере замороженных активов РФ

В Германии в настоящее время заморожены российские активы на сумму €3,95 млрд ($4,28 млрд), следует из письма Минфина, с которым ознакомилось агентство Reuters .

В эту сумму входят средства физлиц и компаний, подпавших под санкции из-за конфликта между РФ и Украиной, а также иностранные активы ЦБ РФ.

«Эта сумма подвержена переоценке», — указывает министерство в письме депутату бундестага от Свободной демократической партии Маркусу Херброрду.

В марте 2023 г. Минфин сообщал о замороженных в Германии российских активах на €5,25 млрд. Разбивка по статьям или причины снижения цифры в письме не приводятся.

Евросоюз намерен направлять проценты от замороженных российских активов на укрепление обороны Украины. Эту инициативу поддержал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Министр финансов Кристиан Линднер планирует создать новый орган для более жесткого контроля за соблюдением санкций и борьбы с отмыванием денег.

«Каждая задержка в переговорах правящей коалиции лишь дает возможность российским отмывателям капитала сохранить свои активы в безопасности», — предупреждает Херброрд.

Накануне стало известно, что ЕС утвердит отъем прибыли от российских активов на следующей неделе.

Ранее в Эстонии разрешили https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/15/23016991.shtml использовать замороженные активы России.