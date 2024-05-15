В России появится первый финансово-товарный ретейлер «Связь.ON», в котором будут представлены технологические и прочие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и консалтинг. Об этом сообщает пресс-служба ПСБ. Группа ПСБ выступает одним из финансовых партнеров проекта.

Отмечается, что платформа ретейлера будет представлена как в физическом, так и в виртуальном формате.

Один из инвесторов и генеральный директор «Связь.ON» Дагмара Иванова рассказала о стратегии стартапа. По ее словам, одной из сильных сторон ретейлера станет широкая линейка товаров, продуктов и сервисов от различных поставщиков.

«В наших центрах клиент сможет решить максимум задач, не переходя из офиса в офис и из салона в салон в попытке сравнить условия и понять доступность товаров», — подчеркнула она.

Кроме того, площадку будет поддерживать команда консультантов, которые помогут разобраться в потребительских свойствах товаров и банковских продуктах. Предполагается, благодаря широкому выбору, они смогут собирать комплексные предложения под конкретные задачи клиента.

Как уточнил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров, стартап «Связь.ON» может стать активным игроком на своем рынке, поскольку это уникальная для ретейла бизнес-модель, объединяющая возможности и потенциал наиболее растущих

сегментов.

«С учетом растущего спроса клиентов на мультисервисное обслуживание «Связь.ON» сможет быстро стать востребованной площадкой, что позволит компании масштабировать присутствие по всей России. Новый ретейлер может стать еще одной платформой для реализации широкой линейки продуктов группы ПСБ», — сказал Назаров.

Отмечается, что ретейлер планирует собрать товары и сервисы от различных поставщиков и провайдеров, а также представить свои финтех решения и продукты.