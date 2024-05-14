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Стало известно, туристы из какой страны чаще других выбирают Россию для путешествия

АТОР: туристы из Китая обеспечили почти половину иностранного турпотока в Россию

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

По итогам первого квартала Россию посетили 218,8 тыс. иностранцев. Почти половина туристов прибыли из Китая, сообщает АТОР.

Согласно данным Погранслужбы РФ, за январь — март в Россию с целью визита въехали 99 тыс. китайцев.

КНР вернула себе статус лидера по поставкам туристов в Россию в конце 2023 года и продолжает его удерживать. Турпоток по направлению активно восстанавливается, однако все еще уступает доковидным показателям. Так, в первом квартале 2019 года РФ посетили 163,4 тыс. китайцев.

На втором месте по числу въездов в Россию в январе — марте 2024 года оказались жители Туркмении (15,9 тыс.). Тройку лидеров замыкают путешественники из Турции с 12,5 тыс. визитов с туристическими целями.

В топ-5 стран-поставщиков туристов в РФ по результатам первых трех месяцев также вошли Германия (8,4 тыс. визитов) и ОАЭ (7,3 тыс. визитов).

В этом году эксперты прогнозируют рост иностранного турпотока в 3-4 раза по сравнению с 2023 годом. Период с января по март традиционно является низким туристическим сезоном для России. Пик приходится на май — сентябрь.

Ранее стало известно, чем Россия привлекает иностранных туристов.

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