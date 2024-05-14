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Финразведка сообщила о существенном росте числа нарушений в сфере гособоронзаказа

РБК: финразведка заявила о росте сомнительных сделок в сфере гособоронзаказа

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Evgeniy Maloletka/AP

В 2023 году в правоохранительные органы поступило более двух тысяч материалов с информацией о возможных нарушениях при выполнении гособоронзаказа, в результате чего были расторгнуты сделки на 6 млрд рублей. Об этом со ссылкой на отчет службы финансовой разведки пишет РБК.

По сравнению с 2022 годом количество материалов о возможных нарушениях в сфере оборонного заказа выросло в четыре раза, а сумма сомнительных контрактов — в шесть раз, с 890 млн рублей до 6 млрд рублей. Изучались материалы, касающиеся более 50 тыс. компаний, на основе этих данных было возбуждено 180 уголовных дел.

Из 3,5 тыс. обработанных запросов в отношении около 30 тыс. физлиц более 30% связаны непосредственно с хищением бюджетных средств. В суд были направлены более 170 дел, по которым вынесены 120 обвинительных приговоров.

14 мая сообщалось, что финразведка запланировала привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием незаконных доходов. Представитель Росфинмониторинга сообщил журналистам, что в настоящее время финансовая разведка запрашивает эти данные у банков, поскольку НСПК не взаимодействует напрямую с Росфинмониторингом как субъект национальной антиотмывочной системы.

Ранее кандидат на пост главы Минобороны России Андрей Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа.

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