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Чистая прибыль Альфа-Банка за первый квартал года достигла 40 млрд рублей

Чистые процентные доходы Альфа-Банка в первом квартале года выросли на 45%

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Пресс-служба Альфа-Банка

Чистая прибыль Альфа-Банка на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2024 года составила 40 млрд рублей, следует из опубликованного финансового отчета компании.

По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) чистая прибыль Альфа-Банка за 1 квартал года достигла 8,5 млрд рублей.

В пресс-службе банка пояснили, что разница в значении прибыли в отчетах по МСФО и РСБУ объясняется различиями стандартов их подготовки.

При этом прибыль банка по стандартам РСБУ за 4 месяца 2024 года составила 29,2 млрд рублей. Таким образом, только за апрель банк заработал по РСБУ более 20 млрд рублей.

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский отметил, что компания демонстрирует сильный рост клиентской базы как в розничном, так и корпоративном направлении.

Он указал, что с начала года банк обрел более 1 млн новых клиентов, а их общее число превысило 31 млн.

«В 2024 году Альфа-Банк продолжил экстенсивный рост сети Phygital-отделений новых форматов, особенно в малых городах. Наконец, в этом году мы стали безоговорочным лидером среди работодателей, заняв первые позиции во всех главных рейтингах страны», — рассказал Владимир Верхошинский.

В пресс-службе компании подчеркнули, что чистые процентные доходы в первом квартале выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря активному росту кредитования во всех сегментах бизнеса.

Чистые комиссионные доходы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года также увеличились на 8%. Портфель розничных кредитов — на 44%, кредитный портфель юрлиц — на 49%. Объем пассивов физических лиц вырос на 58%, юридических — на 29%.

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