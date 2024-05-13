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В России оценили, с чем связан рост нефтегазовых доходов бюджета страны

Эксперт ФНЭБ Юшков: Запад пострадает от запрета на покупку российской нефти

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Shutterstock

Рост нефтегазовых доходов бюджета России связан с тем, что Запад не вводит реальные санкции в отношении отрасли, а только «делает вид». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он уточнил, что нефть является дефицитным товаром. В связи с этим введение «радикальных» ограничений, в том числе, установка запрета на покупку российской нефти со стороны США и Европы может негативно сказаться на состоянии западных стран. По его словам, отсутствие российской нефти на мировом рынке или сокращение ее экспорта приведет к росту цен на любую нефть.

«Пространство для санкционного маневра у них весьма ограничено. Во многом они делают вид, что вводят какие-то ужесточения, периодически вводят санкции против того самого теневого флота российского, но это в основном информационная компания», — отметил Юшков.

13 мая Минфин России сообщил, что российский бюджет за январь — апрель 2024 года получил 4,2 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 82,2% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Такой рост объяснили повышением экспортных цен на российскую нефть и единовременным поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четвертый квартал прошлого года.

Ранее сообщалось, что российской нефтегазовой отрасли грозит дефицит кадров.

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