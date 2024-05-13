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В «Башнефти» рассказали об экономических результатах от внедрения передовых технологий

«Башнефть» оценила эффект от внедрения передовых технологий в 4,8 млрд рублей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В результате внедрения новых решений экономический эффект добывающих предприятий «Башнефти», которая входит в структуру «Роснефти», достиг 4,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В «Башнефти» уточнили, что такие экономические показатели в 2023 году получены за счет реализации программы повышения производственной эффективности, которая является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход».

Компания проводит работу по сокращению эксплуатационных затрат. В прошедшем году на предприятиях «Башнефти» было реализовано 174 инновационных проекта. Из них 122 — в «Башнефть-Добыче», в результате экономический эффект последней достиг 2,7 млрд рублей.

Одним из наиболее результативных стал проект по сокращению сроков и стоимости строительства скважин за счет повторного применения бурового раствора при бурении секции под эксплуатационную колонну.

В «Башнефть-Полюсе» за прошлый год реализовали 38 проектов повышения производственной эффективности с экономическим эффектом в размере 2 млрд рублей. В их числе — перевод энергоснабжения от внешних сетей на временный энергоцентр, работающий на попутном нефтяном газе.

«Соровскнефть» по итогам прошлого года реализовала 14 проектов, направленных на повышение производственной эффективности, с положительным результатом более чем в 53 млн рублей.

Наибольший результат принесла оптимизация бурения хвостовиков горизонтальных скважин, пояснили в компании.

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