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Стало известно, когда СПБ Биржа возобновит торги ценными бумагами

Биржа Петербурга возобновит торги ценными бумагами после сбоя 13 мая в 15:50 мск

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Shutterstock

Организованные торги ценными бумагами на СПБ Бирже возобновятся днем 13 мая в 15:50 мск. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — уточняется в заявлении.

До этого СПБ Биржа была вынуждена приостановить торги ценными бумагами по техническим причинам. Работа была остановлена в 12:50 мск. Тогда же специалисты приступили к выяснению причин технического сбоя.

27 марта руководитель Биржи Санкт-Петербурга Евгений Сердюков заявил, что платформа может стать площадкой для публичного размещения предложений попавших под санкции компаний. По его словам, у организации уже имеется опыт запуска новых торговых сегментов и проведения масштабных IPO.

В том же месяце заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что профильное ведомство изучает возможность включения замороженных на Бирже Санкт-Петербурга ценных бумаг в механизм обмена заблокированных из-за санкций активов. Однако, по его словам, пока специалистам сложно прогнозировать сроки реализации этой инициативы. Сперва необходимо проверить ее эффективность на практике и только потом вносить соответствующие предложения.

Ранее СПБ Биржа обратилась в полицию из-за ложного сообщения о банкротстве.

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