Альфа-Банк совместно с ВШЭ запустили HR-tech магистратуру

Альфа-Банк и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ запустили совместную программу магистратуры «Продуктовый подход и аналитика данных в HR-менеджменте», сообщает пресс-служба банка.

Как подчеркнул HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов, открытие магистратуры в ВШЭ стало важным шагом банка в осмыслении пройденного опыта в HR-tech.

«Нам в Альфе удается не просто делать прорывные сервисы для сотрудников, а менять подход в HR-разработке. Мы успешно используем продуктовый и data-drive подходы из бизнеса на внутренних сервисах. Весь этот опыт мы хотим передать дальше, чтобы вывести индустрию HR-tech на новый уровень», — сказал он.

Отмечается, что обучение программе будет проходить в очном формате. Его будут вести практикующие специалисты не только из HR, но и из всего Альфа-Банка. Заявки на участие принимаются с 19 июня по 25 июля.

Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин отметил, что новая магистратура стала первой образовательной программой по подготовке специалистов, которые смогут работать с информационными технологиями и сервисами в HR-менеджменте.

Она продолжает технологическую революцию в HR-менеджменте и готовит совершенно новые кадры. Если раньше специалисты по управлению человеческими ресурсами были в основном психологами, юристами и менеджерами, то новая магистратура подготовит уникальных специалистов с компетенциями бизнес-аналитиков, специалистов по ИТ-технологиям и HR-tech», — сказал он.

По его словам, программа дает фундаментальное образование, а также формирует компетенции в сфере рынка труда и управления персоналом. Рощин подчеркнул, что она нацелена на освоение самых передовых ИТ-технологий и сервисов.

Отмечается, что выпускники магистратуры станут высококвалифицированными продакт-менеджерами с уникальным набором компетенций. Финансирование со стороны Альфа-Банка покроет 100% стоимости обучения для 30 лучших абитуриентов, поступивших на программу. При этом ее выпускники получат дипломы государственного образца от ВШЭ.