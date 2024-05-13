Финансист объяснил укрепление курса рубля

Курс доллара составит 90,8-91,8 рубля на этой неделе, если геополитическая обстановка или санкционный режим в отношении России существенно не изменятся. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Поддержку рублю может оказывать достаточно высокий объем иностранной валюты, поступающей в страну от экспорта ключевых сырьевых товаров. Сегодня Минфин сообщил, что за первые четыре месяца 2024 года нефтегазовые доходы бюджета увеличились более чем на 80% в годовом выражении», — отметил финансист.

По его словам, ощутимое снижение нефтяных цен, начавшееся во второй половине апреля, пока вряд ли может отразиться на валютной выручке из-за лага во времени, с которым этот фактор влияет на объем экспорта в денежном выражении.

Рубль на старте торговой сессии Мосбиржи 13 мая резко подешевел, обновив недельный минимум. Курс доллара приближался к 92,6 рубля, евро — превышал 99,8 рубля. Вскоре российская валюта перешла к восстановлению, которое ускорилось после открытия основных торгов. В результате рубль вышел в хороший плюс. По данным Мосбиржи на 15:20 мск, доллар стоит 91,56 рубля, евро — 98,97 рубля.

Ранее финансист спрогнозировал курсы доллара и евро на июнь.