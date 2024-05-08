В павильоне «Роснефти» на ВДНХ расскажут о героизме нефтяников в годы ВОВ

В День Победы в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» пройдет цикл лекций, посвященных работе нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, в кинозале павильона «Роснефти» на ВДНХ покажут документальный фильм «Война моторов», созданный при поддержке компании. Проект рассказывает о роли нефти в Великой Отечественной войне, а также о героической работе нефтяников в тылу, бесперебойно снабжавших горючим Красную Армию.

Рядом с павильоном установят полуторку-бензовоз времен ВОВ. Для гостей будет работать полевая кухня. Перед посетителями будут выступать баянист и танцевальный коллектив.

Праздничные выходные в павильоне «Роснефти» продолжит творческий день.

10 мая гости смогут узнать о том, как компания поддерживает культурные проекты, увидеть интервью директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, документальные фильмы «Коневец. Третья Пасха» и «Смиренная обитель на Ладоге» о Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре, а также мультипликационный фильм «Выбор князя Владимира».

В этот же день на главной сцене ВДНХ при поддержке «Роснефти» состоится выступление Хора Сретенского монастыря. После этого в павильоне компании артисты хора будут раздавать автографы.

Во всемирный день перелетных птиц 11 мая в павильоне «Роснефти» состоятся лекции об экологических проектах компании по изучению и защите краснокнижных и ценных видов птиц, обитающих в разных регионах страны.

12 мая «Роснефть» проведет День спорта. Для гостей павильона организуют турнир с участием звезд спорта на автосимуляторах, турнир по шахматам и мастер-классы от «Русской шахматной школы». Также состоится презентация «нефтяных шахмат», напечатанных на 3D принтере и урок хоккея от профессионального клуба «ЦСКА».

Продолжат спортивный день мастер-класс с участием воспитанников академии тульского футбольного клуба «Арсенал» и викторины от хоккеистов «ЦСКА».