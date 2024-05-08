СберСеллер стал членом Ассоциации менеджеров

СберСеллер, сейлз-хаус для реализации рекламных форматов экосистемы Сбера, вступил в Ассоциацию менеджеров, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В компании пояснили, что это укрепит роль сейлз-хауса в развитии рекламной отрасли.

Участвуя в мероприятиях и дискуссиях ассоциации, СберСеллер будет обмениваться опытом с другими игроками рынка.

Генеральный директор СберСеллера Наталья Дмитриева назвала вступление в Ассоциацию менеджеров не просто возможностью принять участие в интеграции передовых управленческих технологий в ежедневную практику, а логичным шагом в развитии стратегии человекоцентричности как внутри коллектива, так и в отношениях с партнерами.

«Особенно ценим возможность работать с лучшими управленцами страны», — добавила она.

Ассоциация менеджеров — деловое объединение России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику.