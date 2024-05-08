Оборот сервиса SberPay увеличился вдвое

Объем транзакций в SberPay в первом квартале 2024 года превысил 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

По информации банка, количество транзакций достигло 700 млн (почти 8,5 млн операций в день).

«В этом году мы наблюдаем взрывной рост популярности SberPay. Обороты только по QR Сбера ежемесячно растут в среднем на 20%», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Он добавил, что на данный момент 15 банков подключены к QR-платформе Сбера, а во втором квартале 2024 года к сервису присоединятся еще 2 банка.

Малых отметил, что SberPay предлагает 4 варианта оплаты: за один клик в интернете, QR-код, Android-смартфоном и оплата улыбкой.

Напомним, в настоящее время в России установлено более 2 млн современных терминалов Сбера для приема оплаты по SberPay.