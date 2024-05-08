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Белоусов рассказал, какой будет ключевая ставка в ближайшие три года

Белоусов: ключевая ставка снизится до 6-7% к 2027 году

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В ближайшее время ключевая ставка будет оставаться высокой. К 2027 году она снизится до 6-7%. Таким прогнозом поделился исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. Его слова приводит ТАСС.

«Экономика должна приспособиться к тем структурным изменениям, которые сейчас в ней происходят и будут происходить. Прежде всего, понятно, к высокой ключевой ставке. Но она будет, мы все надеемся, снижаться вслед за инфляцией», — отметил спикер.

Банк России на заседании в апреле в третий раз оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты допустили, что ставки по вкладам и кредитам в ближайшие месяцы останутся на повышенном уровне, а их снижение начнется с третьего квартала, и рассказали, чего ждать от курса рубля и ЦБ в дальнейшем. Подробнее — в нашем материале.

До этого эксперты резко улучшили оценку динамики ВВП России в 2024 году — с 1,6% до 2,7%.

Ранее в МВФ выделили три блока мировой экономики.

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