На средства от пасхального тиража «Русского лото» профинансируют благотворительные проекты

«Столото» направит 46,4 млн рублей на благотворительные цели крупнейшей в России православной социальной службе помощи «Милосердие». Эти средства собраны по итогам благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото». Всего на тираж было продано около 4,6 млн билетов, сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей.

По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, компания направит службе «Милосердие» 10 рублей с каждого купленного билета на праздничный тираж.

Она отметила, что переданные средства позволят воплотить в жизнь многие социально значимые проекты и оказать различные виды помощи нуждающимся.

У службы для этого есть все необходимые инструменты — центры гуманитарной помощи и приюты, где люди всегда могут рассчитывать на помощь в сложный жизненный период, добавила Варвара Басанович.

«Мы гордимся, что благотворительная инициатива «Русского лото» в очередной раз получила отклик и вдохновила людей на доброе дело», — заявила операционный директор по маркетингу «Столото».

Телерадиоведущая Тутта Ларсен, ставшая лицом пасхального тиража, подчеркнула, что благодаря собранным средствам у службы «Милосердие» появилась возможность помочь большему количеству людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Такая внушительная сумма — 46,4 млн рублей, которую собрали в рамках пасхального розыгрыша «Русского лото», — это свидетельство доброты и неравнодушия в светлый день Пасхи. Общими усилиями мы делаем наш мир лучше и добрее», — считает Тутта Ларсен.

Совокупная сумма выигрышей участников праздничного тиража, трансляция которого прошла 5 мая, составила 417,9 млн рублей.

Напомним, в 2023 году в рамках пасхального тиража «Русского лото» службе «Милосердие» было передано 58,6 млн рублей, которые позволили реализовать около 80 благотворительных проектов по всей стране.