Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Обогнали Китай»: эксперты объяснили резкий рост российской экономики

Экономист Чирков: темпы роста экономики России достигли 5,4% и обогнали Китай

close
100%
Shutterstock

По результатам первого квартала этого года темпы роста российской экономики составили 5,4%, опередив Китай, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Такую ситуацию он в беседе с «Пятым каналом» объяснил в первую очередь ростом внутреннего спроса.

В прошлом году рост ВВП в России составил 3,6%. Сегодняшние показатели говорят о том, что экономика страны перешла к опережающему росту, встав в один ряд с государствами-лидерами, считает Чирков. Он призвал не считать, что рост экономики обеспечило лишь развитие военно-промышленного комплекса (ВПК), подчеркнув, что позитивные результаты прослеживаются сразу в нескольких отраслях.

«Основным драйвером экономического роста я бы назвал не военно-промышленный комплекс, а внутренний спрос», — отметил экономист.

На ситуации также во многом сказался тот факт, что сегодня западные компании теряют свою конкурентоспособность на фоне слишком дорогого топлива и электроэнергии, считает эксперт. По его словам, это способствует развитию компаний из России не только в стране, но и на внешнем рынке, так как у России свои ресурсы.

Напомним, в исследовании ВШЭ отмечается, что рейтинг крупных отраслей экономики по темпу роста с 2019 по 2023 год в России возглавила IТ-сфера. Среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за это время превысил 10%, а вклад в ВВП страны увеличился в 1,5 раза и составил почти 2%.

Ранее финансисты назвали негативные последствия роста ВВП и перекосов в экономике России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами