«Обогнали Китай»: эксперты объяснили резкий рост российской экономики

По результатам первого квартала этого года темпы роста российской экономики составили 5,4%, опередив Китай, заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Такую ситуацию он в беседе с «Пятым каналом» объяснил в первую очередь ростом внутреннего спроса.

В прошлом году рост ВВП в России составил 3,6%. Сегодняшние показатели говорят о том, что экономика страны перешла к опережающему росту, встав в один ряд с государствами-лидерами, считает Чирков. Он призвал не считать, что рост экономики обеспечило лишь развитие военно-промышленного комплекса (ВПК), подчеркнув, что позитивные результаты прослеживаются сразу в нескольких отраслях.

«Основным драйвером экономического роста я бы назвал не военно-промышленный комплекс, а внутренний спрос», — отметил экономист.

На ситуации также во многом сказался тот факт, что сегодня западные компании теряют свою конкурентоспособность на фоне слишком дорогого топлива и электроэнергии, считает эксперт. По его словам, это способствует развитию компаний из России не только в стране, но и на внешнем рынке, так как у России свои ресурсы.

Напомним, в исследовании ВШЭ отмечается, что рейтинг крупных отраслей экономики по темпу роста с 2019 по 2023 год в России возглавила IТ-сфера. Среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за это время превысил 10%, а вклад в ВВП страны увеличился в 1,5 раза и составил почти 2%.

Ранее финансисты назвали негативные последствия роста ВВП и перекосов в экономике России.