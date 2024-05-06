В ВТБ упростили подключение к программе долгосрочных сбережений

Россияне смогут подключиться к программе долгосрочных сбережений (ПДС) во всех офисах ВТБ, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Также заключить договор ПДС можно на сайте пенсионного фонда ВТБ или перейти к оформлению через ВТБ Онлайн.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, программа долгосрочных сбережений позволит жителям страны увеличить свои накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства.

Он пояснил, что, например, для клиентов с доходами до 80 тыс. рублей в месяц каждый вложенный в рамках этой программы рубль будет дополняться еще одним.

Государство будет софинансировать взносы участника программы в размере до 36 тыс. рублей ежегодно в течение 3 лет, следующих за годом после первого пополнения, в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год клиенты смогут ежегодно получить налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей, уточнили в банке.

Клиент сможет как самостоятельно копить за счет собственных добровольных взносов, так и перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления.

Программа долгосрочных сбережений — это финансовый сберегательный инструмент, который предполагает прямое участие государства в накоплениях средств.