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Эксперты рассказали, в какое жилье сейчас выгоднее всего вкладываться россиянам

Эксперт рынка недвижимости Данилов: выгоднее всего сейчас покупать загородные дома

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России с 2022 года цены на загородные дома растут быстрее, чем на квартиры. Рынок малоэтажных домов развивается, с продажи такого жилья люди зарабатывают 20–25% в год, рассказал коммерческий директор строительной компании «Юко» Иван Данилов. Сегодня это наиболее выгодный способ инвестирования в недвижимость, отметил он в беседе с 360.ru.

Жилье в коттеджных поселках растет в цене на фоне высокого спроса, отметил эксперт. При этом рынок многоэтажных домов, по его словам, перегрет и будет корректироваться. Сейчас в новых ЖК цены слишком высокие и могут на 20-25% различаться с вторичкой, причем в перспективе такая покупка невыгодна, считает Данилов.

«С точки зрения инвестиции покупка квартиры в многоквартирном доме нецелесообразна — жилье покупается по завышенной цене застройщика, а продать его даже по той же цене уже не получится, — объяснил он. — Можно рассчитывать только на то, что новая квартира через пять лет вырастет в цене из-за инфляции, но это скорее про сохранение денег, а не про инвестиции в недвижимость».

При этом важно учитывать, что ставки по кредитам на жилье в малоэтажках и многоэтажках сейчас одинаковы, разницу создают саи застройщики, добавил Данилов.

При покупке загородного дома или квартиры в загородной малоэтажке нужно обращать внимание на созданный в поселке сервис – транспорт, спорткомплексы, вопросы безопасности, считает руководитель отдела продаж и развития строительной компании «Юко» Дмитрий Панин. Также важно оценивать степень завершенности строительства поселка и надежность застройщика.

«Я бы порекомендовал выбирать дом с магистральным газом либо электрическим отоплением», — заключил эксперт.

Напомним, в Международной академии ипотеки и недвижимости также отмечают, что загородная недвижимость сегодня является одной из самых выгодных форм инвестирования – на эти объекты наблюдается стабильный рост цен, особенно на фоне подорожания стройматериалов и нехватки рабочей силы.

Россияне ранее описали загородный дом мечты.

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