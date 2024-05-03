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МТС создала платформу для разработчиков цифровых продуктов и сервисов

В МТС представили единую платформу разработки DevX

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Unsplash

МТС объявила о запуске интегрированной среды разработки DevX, сообщает пресс-служба цифровой экосистемы. Предполагается, что использование платформы в несколько раз увеличит скорость вывода на рынок новых продуктов и сервисов.

«Запустив процесс перехода ИТ-решений экосистемы МТС на The Platform, мы поняли, что нам нужен не только единый технологический хаб, но и единая точка входа для разработчиков. Для бизнеса – это возможность контролировать эффективность разработки. Для самих ИТ-специалистов – это удобная рабочая среда, которая содержит множество полезных инструментов», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

По его словам, потенциальный экономический эффект от внедрения DevX Platform в перспективе пяти лет составит более 6 млрд рублей.

Как уточнили в компании, запуск новой платформы, которая объединит среды разработки, позволит масштабировать стандарты работы на всех ИТ-специалистов экосистемы МТС. Кроме того, это позволит свести к минимуму количество рутинных операций на всех этапах – от проектирования до развертывания систем.

Кроме того, DevX Platform предоставит разработчикам удобные средства командной работы, которые развернуты преимущественно на базе open source решений. При этом на платформе обеспечена прозрачность процессов, что позволит настроить инструменты измерения эффективности и управления разработкой, а также повысить скорость запуска новых продуктов и услуг и качество кода.

В МТС сообщили, что качество разработки будет улучшено за счет набора обучаемых ML/AI сервисов, реализованных в рамках интеллектуального ассистента разработчика. Уточняется, что такое решение позволит использовать трансляцию с одного языка программирования на другой, автодополнение кода, генерацию документации, поиск и исправление ошибок в коде и другие функции на базе генеративного ИИ.

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