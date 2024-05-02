Лондонские таксисты подали иск против Uber. Водители кэбов требуют выплату более $300 млн

Uber столкнулась с многомиллионным коллективным иском от лондонских водителей черных кэбов, сообщает газета Financial Times. Сумма требований к американской компании составила £250 млн или $313 млн.

Истцы утверждают, что для получения лицензии на работу в столице Великобритании в 2012 году Uber намеренно ввела в заблуждение государственное агентство Transport for London (TfL) относительно работы своего приложения и тем самым незаконно отобрала бизнес у других таксистов.

В этом году Uber уже согласился выплатить 271,8 млн австралийских долларов ($177,7 млн) для урегулирования схожего иска в Австралии. В декабре 2023-го американской компании удалось выиграть иск, поданный против него 2,5 тыс. таксистами во Франции. Всего за несколько месяцев до этого президента страны Эммануэля Макрона уличили в «секретной сделке» с Uber.

Ранее россиян предупредили, что цены на такси к концу года могут вырасти на 30%.