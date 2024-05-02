Татарстанские предприятия попали под новые санкции США

Предприятия «Электроприбор» и «Ремдизель» из Татарстана попали под новые санкции США. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В издании уточнили, что ОАО «Казанский завод «Электроприбор» входит в состав «Ак Барс Холдинга», на предприятии производят продукцию авиационного, промышленного и бытового назначения, а также датчики давления. АО «Ремдизель» из Набережных Челнов производит бронеавтомобили «Тайфун», которые используются в зоне проведения военной операции на Украине.

Помимо этого, в санкционный список также вошли казанские ООО «Химтрейд» (занимается торговлей химическими продуктами), ООО «Радиоизмерения» (поставщик радиооборудования) и ООО «Воплощение» (производитель 3D-принтеров). В Минфине США уточнили, что они попали под ограничения, потому что «поддерживают российские военно-промышленные базы».

О том, что США ввели санкции против десятков компаний из России, Турции, Азербайджана, Белоруссии и Китая, стало известно накануне. Среди российских компаний, попавших под санкции, также оказались автозаводы «Урал» и Брянский автозавод, Ярославский моторный завод, ключевое производство российской электроники «Протон» и другие.

Ранее стало известно, на кого будут направлены новые антироссийские санкции США.