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Российские рыбаки ищут новые рынки сбыта из-за закрытия США и ЕС

ВАРПЭ предлагает наладить поставки в Индию, Чили, Перу и другие страны

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Shutterstock/Rasmus Ljungqvist

Ограничения на экспорт российской рыбы и морепродуктов в США и ЕС вынуждают участников рынка искать новые зарубежные направления сбыта. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Так, Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила Россельхознадзору ускорить работу по открытию рынков Индии, Чили, Перу, Малайзии, Аргентины, Вьетнама, Бразилии, Индонезии, Саудовской Аравии и Омана.

По оценкам ВАРПЭ, ежегодный потенциальный объем поставок на эти рынки может составить около 275 тыс. тонн минтая, трески, лососевых, креветок, кальмаров, гребешков и другой продукции. Это позволит снизить негативный эффект от действующих в отношении России торговых ограничений, указывает президент ассоциации Герман Зверев.

В 2023 году поставки рыбы и морепродуктов из РФ выросли на 8,6% в объеме до 2,56 млн тонн, но упали на 5% в деньгах до $5,8 млрд из-за перераспределения экспортных потоков в результате запретов. Только за первый квартал 2024-го экспорт мороженого минтая сократился на 2% в объеме и на 23% в деньгах, филе минтая - на 73% и 80% соответственно.

Наиболее перспективными рынками для российского минтая участники рынка называют страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки с потенциальным совокупным импортом свыше 280 тыс. тонн. Однако открытие новых направлений требует взаимных уступок, поскольку работа строится на паритетной основе, предупреждают эксперты.

Развитию экспорта также мешают вывозные пошлины в 4-7% при курсе 80-95 руб./$. Россельхознадзор заявил, что занимается расширением списка поставщиков на уже открытые рынки вроде Китая и Перу. Росрыболовство рассматривает в качестве приоритетных направлений Бразилию, Турцию, Иран и Алжир.

Накануне В России начали маркировать красную и черную икру.

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