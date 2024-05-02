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Юрист объяснил, в каких случаях долги через банкротство списать не удастся

Юрист Самсонюк: долги через банкротство не спишут в случае подачи ложных данных

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Генеральный директор юридической компании «Юритех» Евгений Самсонюк в эфире Tsargrad.tv объяснил, в каких случаях долги через процедуру банкротства физических лиц списать не удастся.

Первой причиной отсутствия решения в пользу должника, по его словам, является предоставление ложных или неполных сведений об имуществе и других активах, а также наличие подложных займов.

Также не следует рассчитывать на благоприятный исход процедуры банкротства и тем должникам, которые привлечены к уголовной либо административной ответственности в результате совершения неправомерных действий в процессе исполнения процедуры, продолжил эксперт.

Он также обратил внимание, что даже при успешно проведенной процедуре человек не вправе закрыть глаза на так называемые личные долги, к примеру, выплату алиментов или задолженность за порчу имущества. Если гражданин является владельцем ИП, придется погасить долги по заработной плате сотрудникам.

Эксперт предупредил, что с момента подачи гражданином заявления о признании его банкротом не следует брать новые кредиты, рассчитывая на то, что все они спишутся по окончании процедуры.

До этого россиянам рассказали, как снижение ставки ЦБ скажется на ипотечниках. Как отметил эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша, это будет особенно выгодно для тех, кто выплачивает ипотеку и другие кредиты.

По его мнению, после снижения ставки люди начнут обращаться в банки с целью рефинансирования своих кредитов, а также оформлять займы в других финансовых организациях, но уже по более низким ставкам для погашения существующих долгов. Это будет выгодно для банков, как выдающих первичные займы, так и рефинансирующих их впоследствии, убежден эксперт.

Ранее экономист рассказал, с чем связан рост числа внесудебных банкротств в России.

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